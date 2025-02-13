Незабываемые глаза – 10 актеров из СССР с завораживающие взглядом: сводили с ума женщин и снились по ночам Ольга БезродняяВремя идет, и многие актеры СССР забываются, но можно вспомнить тех, чей красивый и пронзительный взгляд никогда не забудется.