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«Детишки в Италии знают Дзюбу. Артем был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за ЧМ-2018». Экс-менеджер «Ромы» Сапега о форварде

Экс-менеджер «Ромы» по международному развитию рассказал о популярности Артема Дзюбы в Италии. Ранее Александр Сапега также занимал пост директора департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита».

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