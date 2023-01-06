«Детишки в Италии знают Дзюбу. Артем был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за ЧМ-2018». Экс-менеджер «Ромы» Сапега о форварде

Экс-менеджер «Ромы» по международному развитию рассказал о популярности Артема Дзюбы в Италии. Ранее Александр Сапега также занимал пост директора департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита».
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