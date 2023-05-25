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Глава парламента Франции не заблокирует текст об отмене пенсионной реформы

Глава парламента Франции не заблокирует текст об отмене пенсионной реформы

Путь для рассмотрения законопроекта об отмене пенсионной реформы в Национальном собрании открыл отказ главы нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве объявить о неприемлемости текста законопроекта, пишет 25 мая Le Monde.

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