Под контролем МЧС: в Тверской области проходят профилактические рейды на водоемах

Безопасность на воде: инспекторы ГИМС усилили патрулирование водоемов Тверской области. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Тверской области перешли на усиленный режим работы.
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