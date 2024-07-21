За что грохнули Ирину Фарион

Вопрос поставлен не верно, не зачем, а почему так поздно...

Ххоспидя-а-а!! Старое нац-ГУАНО отправили в утиль - что может быть приятнее для уха и совести ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ людей??

Семен Демин

А что, про Зеленского и английский язык Фарион правильно сказала. И в России происходит англоизация - все надписи на английском, а под ними меленько по-русски. Даже в метро станции об'являют на английском.