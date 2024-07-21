Ответ до ясного прост — за язык! За ее длинный язык. Да, и за это тоже. Но прежде всего за английский язык.
За что грохнули Ирину Фарион
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
Вопрос поставлен не верно, не зачем, а почему так поздно...
Ответить
2 час.
Юрий Золотарев
Ххоспидя-а-а!! Старое нац-ГУАНО отправили в утиль - что может быть приятнее для уха и совести ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ людей??
Ответить
1 час.
Семен Демин
А что, про Зеленского и английский язык Фарион правильно сказала. И в России происходит англоизация - все надписи на английском, а под ними меленько по-русски. Даже в метро станции об'являют на английском.
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии