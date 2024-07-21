Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    На видео Пугачева не выглядит больной, (обыкновенная пожилая женщина, походка соответствует возрасту - не более). А т..."Алла серьёзно бо...
  • Семен Демин
    А что, про Зеленского и английский язык Фарион правильно сказала. И в России происходит англоизация - все надписи на ...За что грохнули И...
  • Наталья Волкова
    Вранье это все. Никто никуда не уходил, все на своих местах.Для чего писарчуки такое пишут?Министр спорта Фр...

За что грохнули Ирину Фарион

За что грохнули Ирину Фарион

Ответ до ясного прост — за язык! За ее длинный язык. Да, и за это тоже. Но прежде всего за английский язык.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
Вопрос поставлен не верно, не зачем, а почему так поздно...
Ответить
2 час.
Юрий Золотарев
Ххоспидя-а-а!! Старое нац-ГУАНО отправили в утиль - что может быть приятнее для уха и совести ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ людей??
Ответить
1 час.
Семен Демин
А что, про Зеленского и английский язык Фарион правильно сказала. И в России происходит англоизация - все надписи на английском, а под ними меленько по-русски. Даже в метро станции об&#39;являют на английском.
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх