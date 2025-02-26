Татарстан планирует открыть центр реализации ИТ-проектов в Катаре

Фото: пресс-служба Минцифры РТ В Катаре планируют открыть центр по реализации IT-проектов на основе передовых технологий из Татарстана, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.
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