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Татар-информ

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Татарстан планирует открыть центр реализации ИТ-проектов в Катаре

Татарстан планирует открыть центр реализации ИТ-проектов в Катаре

Фото: пресс-служба Минцифры РТ В Катаре планируют открыть центр по реализации IT-проектов на основе передовых технологий из Татарстана, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

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