Юрист Соловьев раскрыл схему получения мошенниками доступа к «Госуслугам»

Мошенникам удается добиваться получения доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах», даже не маскируясь под сотрудников неких ведомств или банков, заявил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
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