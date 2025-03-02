НТВ Фото: РИА Новости © 2025, Алексей Сухоруков Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова, которому накануне суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, уволили из рядов Вооруженных сил РФ.
Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ
Комментарии
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Alex Drachjov
Теперь я понял ,наконец,в какой стране живу.А ещё навальнятам раньше не верил.А вот сейчас всё и повылазило.
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9 час.
L
Leonid
...герасимовцы вошкаются, никак не могут успокоиться...
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8 час.
sorsw
Да-а-а...
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1 час.
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