Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

НТВ Фото: РИА Новости © 2025, Алексей Сухоруков Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова, которому накануне суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, уволили из рядов Вооруженных сил РФ.

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Комментарии
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Alex Drachjov
Теперь я понял ,наконец,в какой стране живу.А ещё навальнятам раньше не верил.А вот сейчас всё и повылазило.
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L
Leonid
...герасимовцы вошкаются, никак не могут успокоиться...
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sorsw
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