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ИА Регнум

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Лавров: российский народ видит в спецоперации задачу по подавлению нацизма

Лавров: российский народ видит в спецоперации задачу по подавлению нацизма

Российский народ воспринимает специальную военную операцию как миссию по искоренению нацизма, который на Украине возрождается в концентрированном виде.

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