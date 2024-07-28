Попытка шантажа: Азербайджан готовится подать жалобу в МОК

Азербайджан выразил серьезное недовольство комментариями французских телеведущих во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и готовится подать официальную жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК).
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