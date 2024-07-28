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Попытка шантажа: Азербайджан готовится подать жалобу в МОК

Попытка шантажа: Азербайджан готовится подать жалобу в МОК

Азербайджан выразил серьезное недовольство комментариями французских телеведущих во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и готовится подать официальную жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК).

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Комментарии
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Александр Т
В своё время Державин назвал Гейропу жопой России. И чего хорошего вы от жопы ожидали.
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