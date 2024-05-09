Байден: Соединенные Штаты приостановят поставки оружия, если Израиль войдет в Рафах

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Джо Байден впервые публично предупредил Израиль, что Вашингтон прекратит поставки оружия, если израильские силы совершат полномасштабное вторжение в Рафах, город на юге сектора Газа.
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