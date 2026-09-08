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Британские СМИ сообщили о столкновениях в Портсмуте из-за лодки с мигрантами

В бри­тан­ском горо­де Портс­мут про­изо­шли столк­но­ве­ния меж­ду пра­вы­ми про­тив­ни­ка­ми мигра­ции и поли­ци­ей.

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