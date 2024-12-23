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Военкор Котенок: боевики ВСУ попали в «мышеловку» на времевском направлении

Военкор Котенок: боевики ВСУ попали в «мышеловку» на времевском направлении

Русские военные «захлопнули мышеловку» для ВС Украины на времевском направлении в ДНР.Военкор Юрий Котенок сообщил о том, что русские военные «захлопнули мышеловку», в которую попали боевики ВСУ в Донецкой народной республике.

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