Моди провёл гала-ужин для участников саммита БРИКС в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди организовал гала-ужин в Нью-Дели для участников саммита БРИКС, предложив вегетарианские деликатесы индийской кухни, включая рисовый пудинг с шелковицей и золотом, а также изысканные закуски, основное блюдо и десерты.
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