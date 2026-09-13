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Царьград

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Моди провёл гала-ужин для участников саммита БРИКС в Нью-Дели

Моди провёл гала-ужин для участников саммита БРИКС в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди организовал гала-ужин в Нью-Дели для участников саммита БРИКС, предложив вегетарианские деликатесы индийской кухни, включая рисовый пудинг с шелковицей и золотом, а также изысканные закуски, основное блюдо и десерты.

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