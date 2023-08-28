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Москвина о презентации СКА: «Фигуристы завидуют такой популярности. Гордость охватывает, когда видишь такой праздник»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию приняла участие в презентации состава СКА на сезон-2023/24.

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