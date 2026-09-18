Россия выдвинула Украине новые, еще более худшие условия, – депутат Рады

Россия серьезно ужесточила условия мирного соглашения, передав их в Киев через американцев, которые недавно посещали Украину.
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