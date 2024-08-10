Высокопоставленного гаишника арестовали за взятки с петербуржцев, сдающих на права

Замначальника отдела ГИБДД Петербурга нашел способ подзаработать. Октябрьский районный суд Петербурга заключил под арест заместителя начальника 4-го отдела управления ГИБДД по городу, обвиняемого в получении взяток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии