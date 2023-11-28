Правнучка Брежнева пожаловалась Малахову на нищету

Правнучка генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева пожаловалась Андрею Малахову на размер собственной пенсии – наследница фронтовика и некогда первого партийного и политического лица Советского Союза получает какие-то 26 тысяч рублей.
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