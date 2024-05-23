Минздрав предупредил уральцев о новом виде мошенничества

Жителей Свердловской области предупредили о новом виде мошенничества. Людям звонят «из поликлиники» и говорят, что нужно записаться на флюорографию или диспансеризацию, а чтобы подтвердить запись, просят подтвердить личность с помощью кода, который придет в СМС.