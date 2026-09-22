Отзыв 7 136 сертификатов потряс русских пользователей интернета

Международные удостоверительные центры за лето и осень 2026 года отозвали 7 136 сертификатов у русских организаций.
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