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В штабе Трампа осудили его недопуск к праймериз в Иллинойсе

В штабе Трампа осудили его недопуск к праймериз в Иллинойсе

Решение суда Иллинойса не допускать экс-президента США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за кандидатов от республиканцев на должность главы государства противоречит конституции и будет обжаловано.

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