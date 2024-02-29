В штабе Трампа осудили его недопуск к праймериз в Иллинойсе

Решение суда Иллинойса не допускать экс-президента США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за кандидатов от республиканцев на должность главы государства противоречит конституции и будет обжаловано.
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