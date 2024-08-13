В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

Из Москвы уже было отправлено более 6 тысяч тонн гуманитарной помощи В общественном штабе «Единой России» обсудили новые проекты, направленные на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов Российской Федерации.
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