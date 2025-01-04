Какой совет Валттери Боттас дал своему преемнику Габриэлю Бортолету?

FIA F2Экс-пилот Sauber Валттери Боттас дал совет своему преемнику Габриэлю Бортолету. После успешных сезонов в Ф3 и Ф2 бразилец подписал многолетний контракт с Sauber, покинув молодежную программу McLaren, тогда как Боттас продолжит свою карьеру в роли резервного пилота Mercedes.