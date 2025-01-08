Тепловую сеть прорвало в Иркутском психдиспансере

Об обстановке в Иркутской области за прошедшие сутки рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. Он сообщил, что в Иркутском областном психоневрологическом диспансере случился прорыв тепловой сети, после чего тепло в учреждение могут подавать только по аварийной схеме.
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