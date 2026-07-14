«Галина была великой спортсменкой и человеком несгибаемой воли». ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Куклевой

Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи со смертью Галины Куклевой. «Не стало олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой… Прославленная спортсменка скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни после тяжелой болезни.