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«Галина была великой спортсменкой и человеком несгибаемой воли». ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Куклевой

Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи со смертью Галины Куклевой. «Не стало олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой… Прославленная спортсменка скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни после тяжелой болезни.

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