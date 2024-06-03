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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» забил 4 гола в большинстве с 5 попыток в 5-й и 6-й играх с «Далласом». У «Старс» 0% реализации в серии (14 попыток)

«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче). Оба гола канадский клуб забил в большинстве, реализовав удаления Криса Танева и Райана Сутера в первом периоде.

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