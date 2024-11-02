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Можин: МВФ стал финансовым придатком НАТО и инструментом внешней политики Запада

Можин: МВФ стал финансовым придатком НАТО и инструментом внешней политики Запада

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