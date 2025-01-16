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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о матче с Радукану: «У всех разные истории, но когда мы выйдем на корт, победит та, кто будет играть лучше»

Швентек о матче с Радукану: «У всех разные истории, но когда мы выйдем на корт, победит та, кто будет играть лучше»

Обе теннисистки выиграли «Большой шлем» еще до 20-летия, но после этого Радукану не стала топом. «У всех разные истории, все борются с разными вещами, но это неважно.

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