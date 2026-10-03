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Царьград

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"Все могут попрощаться": стало известно, как пройдут похороны Кашпировского

"Все могут попрощаться": стало известно, как пройдут похороны Кашпировского

Об этом рассказали в окружении усопшего.Похороны психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского, больше прославившегося как экстрасенс, состоятся в закрытом формате, однако попрощаться с ним сможет любой желающий.

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