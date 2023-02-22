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В Екатеринбургских электричках с 24 февраля вводится единый тариф

В Екатеринбургских электричках с 24 февраля вводится единый тариф

Стоимость проезда на электричке внутри города больше не зависит от дальности поездкиВ электричках Екатеринбурга вводится единый городской тариф Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, единый тариф начнёт действовать с 24 февраля.

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