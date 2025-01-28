Фил Спенсер защищает Xbox Series S и говорит, что для Series X не будет эксклюзивных иг...

Фил Спенсер защищает Xbox Series S и говорит, что для Series X не будет эксклюзивных игрС тех пор, как на рынке появилась Xbox Series S, которая по сравнению с Xbox Series X имела худшее аппаратное обеспечение и была более дешевой версией, эта экономичная консоль Microsoft стала объектом серьезной критики.