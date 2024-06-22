Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Жить клоун хочет. Его, как преступника. только уничтожить..."Продолжать борьб...
  • Вальтер Юпитер
    Это точно. Наемся овса, начну стучать копытами и ржать как лошадь.Названы продукты,...
  • Eduard
    Скорее они себе в "ногу стреляют",даже базуку притащили!Жест отчаяния: Ев...

"Живой мертвец": британцы раскритиковали назначение Рютте генсеком НАТО

"Живой мертвец": британцы раскритиковали назначение Рютте генсеком НАТО

В институтах Запада снова наступила ночь живых мертвецов. Словно в фильмах ужасов восьмидесятых, когда чудище, вроде бы издохнув окончательно, снова оживает после титров, посредственные европейские политики прошлых лет тоже раз за разом всплывают по новой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
&quot;Кабысдох&quot;,или лучше&quot;Фредди Крюгер&quot;!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх