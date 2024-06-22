"Живой мертвец": британцы раскритиковали назначение Рютте генсеком НАТО

В институтах Запада снова наступила ночь живых мертвецов. Словно в фильмах ужасов восьмидесятых, когда чудище, вроде бы издохнув окончательно, снова оживает после титров, посредственные европейские политики прошлых лет тоже раз за разом всплывают по новой.
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