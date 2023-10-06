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Вершинин назвал блеклым визит Зеленского в США и Канаду

Вершинин назвал блеклым визит Зеленского в США и Канаду

Западные страны не смогли сделать Украину главной темой недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, визит президента Украины Владимира Зеленского в США и Канаду получился блеклым.

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