Полицейские изъяли несколько тысяч новогодних елок в Челябинской области. Фото

Почти четыре тысячи хвойных деревьев изъяли в Челябинской области в ходе операции «Ель». Все они продавались на предновогодних елочных базарах с тем или иным нарушением законодательства, сообщили 1 января в ГУ МВД по Челябинской области.
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