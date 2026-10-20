В ночь на 10 октября у дома 31/42 по Октябрьскому проспекту во Всеволожске экипаж ДПС остановил каршеринговый автомобиль Omoda C5 для проверки документов.
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