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Шелтон второй год подряд вышел в 1/8 финала канадского «Мастерса». Он единственный игрок топ-10 в сетке

Бен Шелтон обыграл Зизу Бергса в третьем круге в Монреале – 6:3, 6:2.  Американец – действующий чемпион турнира и единственный игрок топ-10, оставшийся в сетке.

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