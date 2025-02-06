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Человек погиб на пожаре (18+)

Человек погиб на пожаре (18+)

В селе Кусочи утром 5 февраля произошел трагический инцидент. При тушении пожара в тепляке на чабанской стоянке в Могойтуйском районе было обнаружено тело человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

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