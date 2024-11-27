Участница программы «Время героев» Мария Мусатова поделилась впечатлениями от проекта

Ей предстоит стажировка в Министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре Участница первого потока программы «Время героев» Мария Мусатова поделилась своими впечатлениями от работы в рамках первых образовательных модулей.
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