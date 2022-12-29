Popcaketv

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«Было каждый день», — Чимин раскололся про интим с девушкой Чонгука

«Было каждый день», — Чимин раскололся про интим с девушкой Чонгука

Этот материал от инсайдера ждали все. Публика с нетерпением размышляла, когда анонимный кореец расскажет подписчикам своего блога о разговоре Чонгука (Jungkook) и Чимина (Jimin), состоявшегося после получения письма от иностранки Золотым Макнэ.

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