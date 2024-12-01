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  • Air
    Уголовку надо заводить на того  кто выдал этой чуркобезьяне Российский паспорт!! А также тех лоббистов мигрантов в Го...Медсестра высказа...
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Медсестра высказала мигранту, котоорый хотел пройти на прием без очереди, всё, что у неё «накипело», и теперь ей грозит «уголовка»

Медсестра высказала мигранту, котоорый хотел пройти на прием без очереди, всё, что у неё «накипело», и теперь ей грозит «уголовка»

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Комментарии
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Добрый Кот
Не люблю фашизм, расизм и черножопых мастурбеков.
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1 час.
Eduard
Имеет право на мнение,а уноловка должна светиьь,тем кто завозит таких паразитов в Россию и прчемунто паспорта раздаеи.У них своего паспорта нет?
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18 мин.
A
Air
Уголовку надо заводить на того  кто выдал этой чуркобезьяне Российский паспорт!! А также тех лоббистов мигрантов в Госдурке, которые организовали этот бардак с завозом в Россию диких стад и  орд из нищих кишлаков Средней Азии!!! И это дело рук лоббистов мигрантов из Министерство труда и Государственной Думы!!! Которые получают миллиардные влияния из Государственного бюджета на эти иудские программы по заселению России чёрножопыми мигрантами !!! Куда смотрит ФСБ??? Прокуратура???, Следственный комитет???
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7 мин.

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