Интересные истории В Курской области произошел инцидент, который стал отражением нарастающего напряжения между мигрантами и местным населением.
Медсестра высказала мигранту, котоорый хотел пройти на прием без очереди, всё, что у неё «накипело», и теперь ей грозит «уголовка»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Добрый Кот
Не люблю фашизм, расизм и черножопых мастурбеков.
Ответить
1 час.
Eduard
Имеет право на мнение,а уноловка должна светиьь,тем кто завозит таких паразитов в Россию и прчемунто паспорта раздаеи.У них своего паспорта нет?
Ответить
18 мин.
A
Air
Уголовку надо заводить на того кто выдал этой чуркобезьяне Российский паспорт!! А также тех лоббистов мигрантов в Госдурке, которые организовали этот бардак с завозом в Россию диких стад и орд из нищих кишлаков Средней Азии!!! И это дело рук лоббистов мигрантов из Министерство труда и Государственной Думы!!! Которые получают миллиардные влияния из Государственного бюджета на эти иудские программы по заселению России чёрножопыми мигрантами !!! Куда смотрит ФСБ??? Прокуратура???, Следственный комитет???
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии