Медсестра высказала мигранту, котоорый хотел пройти на прием без очереди, всё, что у неё «накипело», и теперь ей грозит «уголовка»

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Уголовку надо заводить на того кто выдал этой чуркобезьяне Российский паспорт!! А также тех лоббистов мигрантов в Госдурке, которые организовали этот бардак с завозом в Россию диких стад и орд из нищих кишлаков Средней Азии!!! И это дело рук лоббистов мигрантов из Министерство труда и Государственной Думы!!! Которые получают миллиардные влияния из Государственного бюджета на эти иудские программы по заселению России чёрножопыми мигрантами !!! Куда смотрит ФСБ??? Прокуратура???, Следственный комитет???