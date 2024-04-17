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Поддержка жильцов: Ипотеку с льготными условиями планируют сохранить для держателей жилищных вкладов

Поддержка жильцов: Ипотеку с льготными условиями планируют сохранить для держателей жилищных вкладов

Поддержка жильцов: Ипотеку с льготными условиями планируют сохранить для держателей жилищных вкладов Татьяна СергееваБанки выступили с предложением о сохранении льготной ипотеки на новостройки для клиентов, у которых есть жилищные депозиты, а также об освобождении этих вкладов от налога.

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