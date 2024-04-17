Поддержка жильцов: Ипотеку с льготными условиями планируют сохранить для держателей жилищных вкладов Татьяна СергееваБанки выступили с предложением о сохранении льготной ипотеки на новостройки для клиентов, у которых есть жилищные депозиты, а также об освобождении этих вкладов от налога.