Shot: украинские паблики обвинили блогера Шария в заказном убийстве бабушки в РФ

В городе Ступино Подмосковья трое подростков сожгли дом с пенсионеркой с помощью коктейля Молотова. После этого украинские паблики начали писать, что убийство пенсионерки заказал блогер Анатолий Шарий, передает telegram-канал Shot.
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