В Кременчуге произошли взрывы, тревога объявлена в 10 регионах Украины

В Полтавской области Украины произошли новые взрывы. Согласно сообщению украинского издания "Страна", звуки взрывов были слышны в Кременчуге, где находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод в республике.
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