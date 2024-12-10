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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Брата Паслера обманули с деньгами в Екатеринбурге, а вместе с ним — сотни человек

В Екатеринбурге юридическую фирму «Гарант» (ныне ликвидирована) обвинили в обмане 700 клиентов, среди которых участники российской спецоперации на Украине и двоюродный брат губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (бывший свердловский премьер).

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