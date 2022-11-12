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Студентов международных вузов не будут выпускать из Украины

Студентов международных вузов не будут выпускать из Украины

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, заявил, что украинская пограничная служба не позволит студентам международных вузов с выигрышными делами выехать из страны на учебу до тех пор, пока правительство не разрешит таким призывникам покидать страну во время военного положения.

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