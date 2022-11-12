Студентов международных вузов не будут выпускать из Украины

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, заявил, что украинская пограничная служба не позволит студентам международных вузов с выигрышными делами выехать из страны на учебу до тех пор, пока правительство не разрешит таким призывникам покидать страну во время военного положения.
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