Студентов международных вузов не будут выпускать из Украины

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, заявил, что украинская пограничная служба не позволит студентам международных вузов с выигрышными делами выехать из страны на учебу до тех пор, пока правительство не разрешит таким призывникам покидать страну во время военного положения.