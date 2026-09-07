Хабаровский край увеличит число экспортеров под брендом "Сделано в России" до 100

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Хабаровский край планирует увеличить число компаний, которые будут представлять продукцию региона на зарубежных рынках под единым брендом "Сделано в России", до 100, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона по экономическим вопросам Мария Авилова на II Российско-китайском форуме.
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