Хабаровский край увеличит число экспортеров под брендом "Сделано в России" до 100

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Хабаровский край планирует увеличить число компаний, которые будут представлять продукцию региона на зарубежных рынках под единым брендом "Сделано в России", до 100, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона по экономическим вопросам Мария Авилова на II Российско-китайском форуме.