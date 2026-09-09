В Орле раскрыта серия интернет-мошенничеств с займами

Суммы фиктивных займов варьировались от 5 до 49 тысяч рублей. Подозреваемая призналась в оформлении кредитов через интернет и трате денег на личные нужды.
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