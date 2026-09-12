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Шняги.Нет

3 подписчика

35 находок, которые озадачили весь интернет

35 находок, которые озадачили весь интернет

Любопытство — одна из главных черт человека. Именно поэтому сообщество What is this thing на Reddit собрало более 1,8 миллиона участников.

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