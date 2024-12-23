Челябинский золотодобытчик Струков продал 22% акций «ЮГК» фирме «Газпромбанка»

Золотодобытчик и вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков продал структуре «Газпромбанка, компании „ААА Управление Капиталом“, 22% из своего пакета акций „Южуралзолото группа компаний“ („ЮГК“).
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