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Царьград

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На трассе Екатеринбург – Серов Changan влетел в КамАЗ: погиб 28-летний водитель

На трассе Екатеринбург – Серов Changan влетел в КамАЗ: погиб 28-летний водитель

Смертельное столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло 14 сентября на 21-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов при движении в сторону Екатеринбурга.

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